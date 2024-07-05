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Міноборони розробляє адаптивні костюми для поранених військовослужбовців

Костюми передбачаються в декількох розмірах та зростах як для жінок, так і для чоловіків.

Міноборони розробляє адаптивні костюми для поранених військовослужбовців
Адаптивні костюми
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України розробляє адаптивний костюм для поранених військовослужбовців, який дозволить швидко переодягатися або звільнятися від одягу у стабілізаційних пунктах чи госпіталях, що забезпечить оперативний доступ медичного персоналу до лікувальних маніпуляцій.

Як повідомили у оборонному відомстві, проект здійснюється Головним управлінням розвитку матеріального забезпечення спільно з представниками Збройних сил, українськими виробниками та волонтерами. 

Його метою є забезпечення поранених військовослужбовців якісним та зручним одягом після евакуації з поля бою до стабілізаційних пунктів або госпіталів.

Основною особливістю адаптивного одягу є зручність використання липучок. Костюми передбачаються в декількох розмірах та зростах, з можливістю розширення для використання апарату Ілізарова під час лікування.

Одяг виконаний у нейтральних тонах, має вільний крій і включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані як на чоловіків, так і на жінок.

  • Держава вперше закупить одяг для пілотів централізовано на майже 16 млн грн.
  • У квітні Державний оператор тилу придбав літню форму для Збройних сил України. Зокрема, було закуплено костюми літні польові, футболки, кепі, сорочки бойові, черевики літні, пояси, спідню білизну та шкарпетки.
  • Наприкінці травня ДОТ уклав договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів. Сума контрактів склала майже 130 млн гривень.
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