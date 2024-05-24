“‎Державний оператор тилу”‎ закупив жіночі літні польові костюми на майже 130 млн гривень, - Міноборони

Закупівельна агенція Міністерства оборони “‎Державний оператор тилу” (ДОТ) уклала договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів. Сума контрактів склала майже 130 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що ці угоди покривають потребу до кінця 2024 року, а понад 90% костюмів вже доставлені у військові частини.

Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із державним прапором.

Жіночі костюми відрізняються від чоловічих за формою та складністю крою, вони бувають від 40 до 64 розмірів та розраховані на зріст від 146 до 188 см.

Також ДОТ закупив жіночу спідню білизну, потреба в якій також забезпечена до кінця року.

Це були перші тендери ДОТ на закупівлю жіночої форми.

Кабмін дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міністерства оборони України кошти зі спеціального рахунку United24 на підтримку ЗСУ.

Завдяки роботі ДОТ вдалося заощадити 103 млн гривень на тилових закупівлях.