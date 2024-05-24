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Понад мільйон українців оновили свої дані через застосунок "Резерв+"

Резерв+ уже доступний у 176 країнах.

Понад мільйон українців оновили свої дані через застосунок "Резерв+"
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

Понад мільйон громадян України оновили свої дані через застосунок "Резерв+".

Про це повідомило Міністерство оборони.

У відомстві порівняли кількість звернень до ЦНАП і ТЦК.

  • ЦНАП – 40 865;
  • ТЦК – 21 735.

За інформацією Міноборони, Резерв+ уже доступний у 176 країнах.

Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:

  • Польщі;
  • Німеччині;
  • Канаді;
  • США;
  • Чехії.

"Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий", - додало відомство.

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