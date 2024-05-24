Понад мільйон українців оновили свої дані через застосунок "Резерв+"

Понад мільйон громадян України оновили свої дані через застосунок "Резерв+".
Про це повідомило Міністерство оборони.
У відомстві порівняли кількість звернень до ЦНАП і ТЦК.
- ЦНАП – 40 865;
- ТЦК – 21 735.
За інформацією Міноборони, Резерв+ уже доступний у 176 країнах.
Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:
- Польщі;
- Німеччині;
- Канаді;
- США;
- Чехії.
"Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий", - додало відомство.