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Завтра графіки відключення світла діятимуть з 20:00 до 22:00, - Укренерго

Головна причина відключень – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Завтра графіки відключення світла діятимуть з 20:00 до 22:00, - Укренерго
Фото: Lb.ua

У суботу, 25 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України в години максимального вечірнього споживання – з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго", - нагадали в компанії.

Коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах. 

"Головна причина відключень – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше", - наголосили в Укренерго.

Як повідомлялося, Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними.

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