Штатну чисельність Генштабу ЗСУ зменшать на 60%

Роботу оптимізують, щоб прибрати дублювання функцій. Також планують і розформування. Вивільнених військових, зокрема, відправлять до бойових частин.

Сьогодні у Києві відбувся брифінг представників Збройних Сил України на тему “Актуальні питання діяльності Збройних Сил України: хід бойових дій, новітні технології та реформи”, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під час брифінгу начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Євгеній Острянський розповів про хід проведення заходів з оптимізації і реформування Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління.

Зокрема, попри збройну агресію РФ, у 2022 році розпочався огляд спроможностей для опрацювання перспективної структури Збройних Сил України на період до вступу в НАТО.

“Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних Сил”, – зазначив бригадний генерал Євгеній Острянський.

Окрім цього, як зазначив генерал, на даний час розробляються стратегії розвитку видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України до 2035 року. Це покликано сформувати пріоритети та напрямки їх розвитку, визначити роль та місце в системі застосування Сил оборони, з урахуванням майбутнього безпекового середовища. Особлива увага в цьому процесі приділяється новим зразкам озброєння та військової техніки, перспективам їх застосування на полі бою.

Також, у лютому-березні цього року, в Генеральному штабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60 відсотків.

За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

“Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ”, – підкреслив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України.

Крім того, тривають заходи з удосконалення структури Збройних Сил України, серед яких і формування Командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України.