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ЄС може ввести санкції проти міністра оборони Ірану через постачання дронів на Близькому Сході

Санкції розширять попередні обмеження, які блок наклав на Тегеран через надання безпілотників Росії.

ЄС може ввести санкції проти міністра оборони Ірану через постачання дронів на Близькому Сході
Міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Аштіані
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз обговорює введення санкцій проти міністра оборони Ірану Мохаммада-Резу Аштіані.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Ці санкції є частиною потенційного пакет проти ісламської країни за надання військової підтримки групам на Близькому Сході та в Червоному морі, зокрема надання ракет та безпілотників.

Санкції розширять попередні обмеження, які ЄС наклав на Тегеран щодо постачання Росії дронів. Нові обмеження погодили у квітні після нападу Ірану на Ізраїль.

Пакет можуть схвалити до кінця травня. Обмеження планують ввести проти дев’яти фізичних і юридичних осіб. Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів і можуть змінитись до цього.

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Обмежувальні заходи включають заборони на поїздки та заморожування активів, але вони не націлені на енергетичний сектор Ірану, а це підкреслює їхню символічність.

Міністри закордонних справ ЄС мають підтримати санкції наступного понеділка, але для технічної частини введення обмежень потрібно більше часу.

  • У квітні Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо понад десятка фізичних і юридичних осіб Ірану та інших держав, які відіграють ключову роль у постачанні ударних дронів для Корпусу вартових Ісламської революції і Росії.
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