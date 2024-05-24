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Ультраправі партії Європарламенту виключають німецьку AfD зі своєї групи

Причиною цьому стали скандальні ремарки провідного кандидата політсили Максиміліана Краха до законодавчого органу про те, що “не всі члени нацистської організації CC є злочинцями”

Ультраправі партії Європарламенту виключають німецьку AfD зі своєї групи
Максиміліан Крах
Фото: EPA/UPG

Ультраправу німецьку партію “Альтернатива для Німеччини” (AfD) виключили з її пан’європейської парламентської групи після низки недавніх суперечок щодо політичного вибору та поведінки деяких лідерів політсили.

Про це пише The Guardian.

“Бюро групи “Ідентичність і демократія” в Європейському парламенті вирішило сьогодні негайно виключити німецьку делегацію AfD”, ‒ йдеться в заяві групи популістських ультраправих партій ID.

Напередодні головний кандидат від AfD на червневих європейських виборах Максиміліан Крах відмовився від керівної посади у партії та будь-якої подальшої передвиборної діяльності після жорсткої критики його коментарів про те, що “не всі члени нацистської організації CC є злочинцями”.

“Група ID більше не хоче, щоб її асоціювали з інцидентами, пов'язаними з Максиміліаном Крахом, головою списку AfD на виборах до Європейського парламенту”, ‒ додали популісти.

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Джерела розповіли виданню, що рішення про виключення з групи AfD, яке мали схвалити після виборів до Європейського парламенту, пришвидшили після суперечливого інтерв’ю Краха. 

  • Раніше лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що депутати від її партії “Національне об'єднання” після європейських виборів більше не будуть працювати в тих самих парламентських групах, що й AfD.
  • Розкол між ультраправими партіями Німеччини та Франції стався після того як Крах в інтерв'ю "La Reppublica" заявив, що членство у нацистській організації СС "не робило з людини автоматично злочинця". У Франції ці слова спричини потік гнівних коментарів. Представники партії Ле Пен заявили, що їхні німецькі партнери "перейшли червоні лінії". СС брала провідну участь у Голокості ‒ вбивстві 6 мільйонів євреїв та інших груп, які стали їх мішенню.
  • У квітні помічника Краха арештували за підозрою в шпигунстві на користь Китаю.
  • Раніше суд Вищого адміністративного суду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що внутрішня розвідка Німеччини може продовжувати стежити за AfD через підозри у її причетності до екстремістської діяльності, яка потенційно загрожує демократії. 
  • Також минулого тижня у Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо члена нижньої палати парламенту від AfD Петра Бюстрона, якого підозрюють у корупції та відмиванні грошей через сайт “Voice of Europe”.
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