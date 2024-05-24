Ультраправі партії Європарламенту виключають німецьку AfD зі своєї групи

Ультраправу німецьку партію “Альтернатива для Німеччини” (AfD) виключили з її пан’європейської парламентської групи після низки недавніх суперечок щодо політичного вибору та поведінки деяких лідерів політсили.
Про це пише The Guardian.
“Бюро групи “Ідентичність і демократія” в Європейському парламенті вирішило сьогодні негайно виключити німецьку делегацію AfD”, ‒ йдеться в заяві групи популістських ультраправих партій ID.
Напередодні головний кандидат від AfD на червневих європейських виборах Максиміліан Крах відмовився від керівної посади у партії та будь-якої подальшої передвиборної діяльності після жорсткої критики його коментарів про те, що “не всі члени нацистської організації CC є злочинцями”.
“Група ID більше не хоче, щоб її асоціювали з інцидентами, пов'язаними з Максиміліаном Крахом, головою списку AfD на виборах до Європейського парламенту”, ‒ додали популісти.
Джерела розповіли виданню, що рішення про виключення з групи AfD, яке мали схвалити після виборів до Європейського парламенту, пришвидшили після суперечливого інтерв’ю Краха.
- Раніше лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що депутати від її партії “Національне об'єднання” після європейських виборів більше не будуть працювати в тих самих парламентських групах, що й AfD.
- Розкол між ультраправими партіями Німеччини та Франції стався після того як Крах в інтерв'ю "La Reppublica" заявив, що членство у нацистській організації СС "не робило з людини автоматично злочинця". У Франції ці слова спричини потік гнівних коментарів. Представники партії Ле Пен заявили, що їхні німецькі партнери "перейшли червоні лінії". СС брала провідну участь у Голокості ‒ вбивстві 6 мільйонів євреїв та інших груп, які стали їх мішенню.
- У квітні помічника Краха арештували за підозрою в шпигунстві на користь Китаю.
- Раніше суд Вищого адміністративного суду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що внутрішня розвідка Німеччини може продовжувати стежити за AfD через підозри у її причетності до екстремістської діяльності, яка потенційно загрожує демократії.
- Також минулого тижня у Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо члена нижньої палати парламенту від AfD Петра Бюстрона, якого підозрюють у корупції та відмиванні грошей через сайт “Voice of Europe”.