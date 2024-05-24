Ультраправі партії Європарламенту виключають німецьку AfD зі своєї групи

Причиною цьому стали скандальні ремарки провідного кандидата політсили Максиміліана Краха до законодавчого органу про те, що “не всі члени нацистської організації CC є злочинцями”

Ультраправу німецьку партію “Альтернатива для Німеччини” (AfD) виключили з її пан’європейської парламентської групи після низки недавніх суперечок щодо політичного вибору та поведінки деяких лідерів політсили.

Про це пише The Guardian.

“Бюро групи “Ідентичність і демократія” в Європейському парламенті вирішило сьогодні негайно виключити німецьку делегацію AfD”, ‒ йдеться в заяві групи популістських ультраправих партій ID.

Напередодні головний кандидат від AfD на червневих європейських виборах Максиміліан Крах відмовився від керівної посади у партії та будь-якої подальшої передвиборної діяльності після жорсткої критики його коментарів про те, що “не всі члени нацистської організації CC є злочинцями”.

“Група ID більше не хоче, щоб її асоціювали з інцидентами, пов'язаними з Максиміліаном Крахом, головою списку AfD на виборах до Європейського парламенту”, ‒ додали популісти.

Джерела розповіли виданню, що рішення про виключення з групи AfD, яке мали схвалити після виборів до Європейського парламенту, пришвидшили після суперечливого інтерв’ю Краха.