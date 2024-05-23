Греція та Польща пропонують Євросоюзу створити спільний щит ППО

Міцотакіс і Туск просили обговорити це питання наприкінці червня, на наступному саміті ЄС.

Прем'єри Греції та Польщі, Кіріакос Міцотакіс та Дональд Туск, звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і запропонували створити спільний щит ППО для ЄС.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Нам потрібно менше фрагментації та спільні проєкти. Наприклад, щит протиповітряної оборони, запропонований прем'єрами Міцотакісом та Туском", – написала вона.

Ukraine is fighting a war of freedom against oppression.



Ukraine fights for our values.



So let's keep supporting Ukraine & ramp up our defence at the same time



We need less fragmentation and common projects



Like an air defence shield as proposed by @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X — Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) May 23, 2024

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власне джерело, Міцотакіс і Туск просили обговорити це питання наприкінці червня, на наступному саміті ЄС.

Голови урядів Греції та Польщі пропонують створити комплексну систему ППО, щоб захистити спільний повітряний простір ЄС від літаків, ракетів та дронів.

На думку Міцотакіса і Туска, розробка й фінансування цього проєкту дасть чіткий сигнал, що Європа об'єднана та рішуче налаштована діяти в інтересах самооборони. Також європейський щит ППО сприятиме модернізації європейської оборонної та безпекової галузі.

Також речник уряду Греції повідомив, що Міцотакіс підняв ідею цієї ініціативи в квітні, під час зустрічі з Туском у Польщі.