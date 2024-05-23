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Міжнародний суд ООН не запроваджуватиме тимчасові заходи щодо Еквадору

Суд наполіг на дипломатичному вирішенні проблеми між Мексикою та Еквадором.

Міжнародний суд ООН не запроваджуватиме тимчасові заходи щодо Еквадору
Фото: EPA/UPG

Міжнародний суд ООН під час відкритого засідання в Гаазі ухвалив рішення поки не запроваджувати тимчасові заходи щодо Еквадору в межах розгляду позову Мексики до Еквадору, пише Укрінформ.

“Суд одноголосно встановлює, що обставини, як вони зараз представлені суду, є такими що немає потреби у запровадженні тимчасових заходів”, – сказав голова суду Нават Салам під час оголошення рішення.

Таке рішення зумовлене тим, що раніше Еквадор вже погоджувався добровільно виконати всі вимоги Мексики, про що було заявлено під час публічних слухань.

У своїй постанові Суд також наголошує на "основоположній важливості принципів закріплених у Віденській конвенції про дипломатичні відносини".

“Немає більш фундаментальної передумови для ведення відносин між державами ніж недоторканність дипломатичних представників і посольств, тож упродовж усієї історії народи всіх віросповідань та культур дотримувалися взаємних зобов'язань з цією метою”, – наголосив Суд.

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