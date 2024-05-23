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У Китаї відреагували звинувачення Британії щодо постачання летальної зброї до РФ

У МЗС Китаю назвали звинувачення Гранта Шаппса "безпідставним і безвідповідальним очорненням" КНР.

У Китаї відреагували звинувачення Британії щодо постачання летальної зброї до РФ
Ван Веньбінь
Фото: ЕРА/UPG

МЗС Китаю відреагувало на заяву міністра оборони Британії Гранта Шаппса щодо постачання КНР летальної зброї до Росії і назвало такі звинувачення "безпідставним і безвідповідальним очорненням". 

Про це ідеться на сайті МЗС Китаю.

В МЗС Китаю засудили слова британського міністра оборони Гранта Шаппса про те, що американська та британська військові розвідки мають докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і Україну". 

Речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін заявив, що країна засуджує "безпідставне очорнення Китаю британським політиком", а саму заяву Шаппса назвав "безвідповідальною".

Також він заявив, що Китай "хотів би сказати британському політику, що очорнення Китаю не допоможе Великій Британії вийти зі скрутного становища щодо України, а тим більше не вирішить складні внутрішні проблеми країни".

Ван Веньбін наголосив, що КНР продовжуватиме наполягати на мирних переговорах між РФ та Україною.

"Китай був і залишатиметься на боці миру і діалогу. Ми будемо продовжувати наполегливо працювати над просуванням мирних переговорів і виступати проти роздмухування вогню. Водночас ми будемо захищати наші законні права та інтереси", – додав він.

  • У російський і китайський лідери під час спільної зустрічі пообіцяли "нову еру" партнерства між КНР та РФ, двома найпотужнішими суперниками Сполучених Штатів. Також за підсумками першого дня перемовин Сі й Путін оголосили, що посилять співпрацю в оборонній сфері, а також заявили про спільність позицій в "українському питанні". 
  • Китай одним із найбільших економічних партнерів Росії, і протягом повномасштабної війни риторика Пекіна була більше проросійською, ніж проукраїнською, хоча сам він стверджував, що займає позицію нейтралітету.
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