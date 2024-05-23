У Китаї відреагували звинувачення Британії щодо постачання летальної зброї до РФ

МЗС Китаю відреагувало на заяву міністра оборони Британії Гранта Шаппса щодо постачання КНР летальної зброї до Росії і назвало такі звинувачення "безпідставним і безвідповідальним очорненням".

Про це ідеться на сайті МЗС Китаю.

В МЗС Китаю засудили слова британського міністра оборони Гранта Шаппса про те, що американська та британська військові розвідки мають докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і Україну".

Речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін заявив, що країна засуджує "безпідставне очорнення Китаю британським політиком", а саму заяву Шаппса назвав "безвідповідальною".

Також він заявив, що Китай "хотів би сказати британському політику, що очорнення Китаю не допоможе Великій Британії вийти зі скрутного становища щодо України, а тим більше не вирішить складні внутрішні проблеми країни".

Ван Веньбін наголосив, що КНР продовжуватиме наполягати на мирних переговорах між РФ та Україною.

"Китай був і залишатиметься на боці миру і діалогу. Ми будемо продовжувати наполегливо працювати над просуванням мирних переговорів і виступати проти роздмухування вогню. Водночас ми будемо захищати наші законні права та інтереси", – додав він.