​Польща посилює безпеку аеропорту Ряшів-Ясенка, через який проходить більшість військової допомоги Україні

Тут опрацьовують до 90% західної допомоги, що прямує на лінію фронту.

Влада Польщі посилює безпеку аеропорту довкола Ряшів-Ясенка - головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні, передає Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк зауважив, що "ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі" і додав, що "нічого подібного раніше не було".

Аеропорт розташований менш ніж за 100 км від кордону з Україною. Тут опрацьовують до 90% західної допомоги, що прямує на лінію фронту. Ряшів-Ясенка також став основним пунктом зупинки для іноземних посадовців, які відвідують Київ.

Семоняк сказав, що Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання в роботу об'єкта. Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що 12 осіб було затримано в межах придушення передбачуваних диверсій, за якими стоїть Росія. Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

Польський міністр заявив, що останні диверсії замовило російське ГРУ і додав, що аналогічні методи застосовуються по всій Європі. За його словами, росіяни вербують так званих "одноразових агентів", таких як футбольні хулігани або організовані злочинні групи, які готові здійснювати подібні дії за гроші.

Семоняк назвав це "дуже серйозною ситуацією", оскільки російські служби тепер діяли на чужій території набагато свідоміше. "Ми більше не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-діяльність. Це люди, які готові прийти та підпалити", - підкреслив міністр.