Блінкен у Конгресі: ​Україна сама вирішує, як ефективно використовувати надану союзниками зброю

Конгрес не встановлював обмежень для ударів по цілях на території Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставленої зброї для ударів за межами української території, але Україна сама ухвалює рішення, як ефективно її використовувати.

Про це на слуханнях у комітеті закордонних справ Палати представників Конгресу США, передає "Радіо Свобода".

Блінкен зазначив, що завдання США та союзників - постачати Україні зброю для відбиття російської агресії. Подібну заяву Блінкен зробив 15 травня під час візиту до Києва.

На слуханнях у середу низка членів Конгресу, включаючи голову комітету республіканця Майкла Маккола, поставили Блінкену запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії.

Вони припустили, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, бо Конгрес у своїх рішеннях про виділення Україні допомоги таких обмежень не встановлював.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон також заявив, що Україні треба дати можливість воювати "так, як вона вважає за потрібне".