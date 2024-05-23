Блінкен у Конгресі: ​Україна сама вирішує, як ефективно використовувати надану союзниками зброю

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставленої зброї для ударів за межами української території, але Україна сама ухвалює рішення, як ефективно її використовувати.
Про це на слуханнях у комітеті закордонних справ Палати представників Конгресу США, передає "Радіо Свобода".
Блінкен зазначив, що завдання США та союзників - постачати Україні зброю для відбиття російської агресії. Подібну заяву Блінкен зробив 15 травня під час візиту до Києва.
На слуханнях у середу низка членів Конгресу, включаючи голову комітету республіканця Майкла Маккола, поставили Блінкену запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії.
Вони припустили, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, бо Конгрес у своїх рішеннях про виділення Україні допомоги таких обмежень не встановлював.
Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон також заявив, що Україні треба дати можливість воювати "так, як вона вважає за потрібне".
- 20 травня глава Пентагону Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України висловив очікування, що Україна не буде застосовувати зброю за межами країни.
- Після початку російського наступу на Харківщині президент Володимир Зеленський заявив, що заборони на використання західної зброї для ударів по території РФ не має бути, оскільки йдеться не про наступ України, а про захист.
- 22 травня група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, звернулася до Остіна із закликом дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії.
- Республіканці у США теж написали відкритого листа Блінкену зі звинуваченням адміністрації президента у створенні "конкуренції за ресурси" у сфері військової допомоги. Зокрема, йдеться про надання без згоди Конгресу 60 млн доларів на зброю для Кенії замість України.
- Перед тим ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники мають допомогти Україні атакувати військові цілі на території Росії.
- Раніше видання Politico писало про те, що Україна намагається переконати Байдена скасувати заборону на використання зброї США для ударів по Росії. Зазначається, що що така політика США не дозволяла Києву атакувати позиції Росії, коли вони готувалися до свого наступу на Харківщину.
- Тим часом Британія "дала добро" на використання своєї зброї для ударів по Росії. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Девід Кемерон під час візиту до України заявив, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території Росії.