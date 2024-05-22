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Республіканці звинувачують Байдена у наданні зброї Кенії замість України

Білий дім витратив на це 60 мільйонів доларів без згоди Конгресу.

Республіканці звинувачують Байдена у наданні зброї Кенії замість України
Фото: EPA

Представники Республіканської партії США написали відкритого листа Державному секретарю Ентоні Блінкену зі звинуваченням адміністрації президента Джо Байдена у створенні "конкуренції за ресурси" у сфері військової допомоги.

Як пише видання Politico, йдеться про те, що Білий дім без згоди Конгресу витратив 60 мільйонів доларів на озброєння для кенійських військових, які беруть участь в урегулюванні кризи на Гаїті. Військова допомога йде зі складів Пентагону - так само, як і частина американської допомоги для України у війні з Росією.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол та сенатор Джим Ріш вважають, що ця ситуація змушує міністерство оборони проводити аудит запасів, який ставить кенійську операцію на Гаїті в пряму конкуренцію з Україною. 

У Держдепартаменті натомість переконують, що "підтримка народу Гаїті не обмежує і не перешкоджає здатності США підтримувати Україну". Обидва напрями допомоги у відомстві називають важливими. 

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