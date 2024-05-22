Республіканці звинувачують Байдена у наданні зброї Кенії замість України

Білий дім витратив на це 60 мільйонів доларів без згоди Конгресу.

Представники Республіканської партії США написали відкритого листа Державному секретарю Ентоні Блінкену зі звинуваченням адміністрації президента Джо Байдена у створенні "конкуренції за ресурси" у сфері військової допомоги.

Як пише видання Politico, йдеться про те, що Білий дім без згоди Конгресу витратив 60 мільйонів доларів на озброєння для кенійських військових, які беруть участь в урегулюванні кризи на Гаїті. Військова допомога йде зі складів Пентагону - так само, як і частина американської допомоги для України у війні з Росією.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол та сенатор Джим Ріш вважають, що ця ситуація змушує міністерство оборони проводити аудит запасів, який ставить кенійську операцію на Гаїті в пряму конкуренцію з Україною.

У Держдепартаменті натомість переконують, що "підтримка народу Гаїті не обмежує і не перешкоджає здатності США підтримувати Україну". Обидва напрями допомоги у відомстві називають важливими.