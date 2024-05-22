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Поліція США відкрила справу щодо смерті актора Меттью Перрі

Зірка серіалу "Друзі" помер у жовтні минулого року, в його крові знайшли високу концентрацію кетаміну.

Поліція США відкрила справу щодо смерті актора Меттью Перрі
Меттью Перрі
Фото: BBC

Поліція Лос-Анджелеса заявила про відкриття кримінальної справи щодо смерті популярного актора Меттью Перрі, найбільшу славу якому принесла участь у культовому комедійному серіалі "Друзі".

Як пише BBC, попри те, що актор помер аж у жовтні минулого року, правоохоронці зараз мають намір з'ясувати обставини трагедії. Зокрема їх цікавить, звідки до Перрі потрапив анастетик кетамін, високу концентрацію якого було знайдено в його крові після смерті.

Актор вживав кетамін для лікування депресії та тривожності, проте остання доза ліків була прописана лікарями для прийому за півтора тижня до того, як Перрі був знайдений мертвим у своєму домі.

Здоров'я зірки було підірване алкогольною та наркотичною залежністю, від яких він лікувався довгі роки. Судові експерти вважають, що набута за цей час коронарна артеріальна хвороба стала однією із причин смерті Перрі. 

Інформацію щодо свідків та підозрюваних у розслідуванні поліція поки не оприлюднює.  

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