Швеції знадобиться 2 роки, аби досягти необхідних обсягів постачання боєприпасів Україні

Також країна планує збільшити кількість бригад своєї армії і скерувати на оборону 2,6% ВВП до 2030 року.

Після того, Швеція вступила до НАТО, їй знадобиться два роки, аби досягти необхідного потенціалу щодо постачання Україні великої кількості боєприпасів, а також зміцнити власні збройні сили.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон, передає Bloomberg.

Російське вторгнення в Україну різко змінило пріоритети у сфері оборони для Швеції, яка живе у миру майже 200 років і різко скоротила військові витрати з часу закінчення холодної війни.

Джонсон назвав три цілі: здобути перемогу над Росією, інтегрувати Швецію до НАТО і збільшити чисельність збройних сил до рівня 1950-их років.

Уряд Швеції має намір збільшити чисельність армії, яку скоротили з 37 бригад до двох.

Швеція уже подвоїла свої військові витрати з 2020 року та планує до 2030 року скерувати на оборону 2,6% ВВП. У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти супротивнику, який переводить економіку країни на військові рейки.

"Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантична спільнота. Я чекаю, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект", - сказав шведський міністр і закликав західних союзників подвоїти обсяг закупівель.