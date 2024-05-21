Швеції знадобиться 2 роки, аби досягти необхідних обсягів постачання боєприпасів Україні

Після того, Швеція вступила до НАТО, їй знадобиться два роки, аби досягти необхідного потенціалу щодо постачання Україні великої кількості боєприпасів, а також зміцнити власні збройні сили.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон, передає Bloomberg.
Російське вторгнення в Україну різко змінило пріоритети у сфері оборони для Швеції, яка живе у миру майже 200 років і різко скоротила військові витрати з часу закінчення холодної війни.
Джонсон назвав три цілі: здобути перемогу над Росією, інтегрувати Швецію до НАТО і збільшити чисельність збройних сил до рівня 1950-их років.
Уряд Швеції має намір збільшити чисельність армії, яку скоротили з 37 бригад до двох.
Швеція уже подвоїла свої військові витрати з 2020 року та планує до 2030 року скерувати на оборону 2,6% ВВП. У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти супротивнику, який переводить економіку країни на військові рейки.
"Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантична спільнота. Я чекаю, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект", - сказав шведський міністр і закликав західних союзників подвоїти обсяг закупівель.
- 7 березня Швеція офіційно стала 32-им членом НАТО.