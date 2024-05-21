Російська армія здійснила майже 20 атак на Нікопольщину

Ворог бив з артилерії та атакував дронами.

Упродовж дня російська армія здійснила майже два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог тричі обстріляв район з артилерії і застосував 15 дронів-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська і Покровська громади.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені інфраструктурний об’єкт, промислове підприємство, каплиця, 17 приватних осель, з десяток господарських споруд. Потрощені дві автівки. Пошкоджені газогін та лінії електропередач.

Обійшлося без постраждалих.