СБУ повідомила про підозру бойовикам, які намагалися прорвати оборону Куп’янська

Їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще шістьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України, зокрема, брали участь у захопленні міста Солідар та хотіли прорватися до Куп’янська.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як ідеться у повідомленні, зловмисники перебували у складі регулярних військ ЗС РФ і брали участь у штурмах позицій ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Навесні цього року українські захисники взяли бойовиків у полон. Трьох з них – під час інтенсивних боїв на Покровському напрямку. Інших бойовиків затримали, коли вони намагалися "прорватися" до Куп’янська, а також закріпитися поблизу Соледара.

Серед затриманих – зрадник із тимчасово окупованого Криму. На початку цього року він прибув до москви та "записався" до російських військ у місцевому військкоматі.

"Тоді його зарахували до 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф. Після нетривалих курсів бойової підготовки під Воронежем фігуранта відрядили на передову. На посаді стрільця його залучали до "м’ясних" штурмів на Куп’янському напрямку", — зазначають у відомстві.

Ще троє зрадників — з тимчасово окупованих районів Донеччини. З початку повномасштабного вторгнення рф вони приєднались до 9-го окремого полку морської піхоти російських військ.

Там вони брали участь у захопленні Соледара та облаштовували фортифікаційні споруди і вогневі точки поблизу Мар’їнки.

Інші двоє бойовиків — мешканці тимчасово захопленої частини території Луганщини, які вступили до складу 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. У лавах росармії вони охороняли військові штаби командування окупаційних угруповань рф. Згодом їх залучали до атак на селище Берестове на Донеччині.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисникам загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.