Міноборони закупить ще 4200 дронів для ЗСУ

Міноборони уклало нові контракти на закупівлю дронів на понад 1 млрд гривень.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

"Відтак, разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T). Загальна сума укладених контрактів – 1,1 млрд грн", — ідеться у повідомленні.

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн;

DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.

"Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості", — зауважила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони "Агенції оборонних закупівель" на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.