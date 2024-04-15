Міноборони: Україна отримає 450 БпАК від Канади, 3 мільйони євро на FPV-дрони від Литви і дрони від Німеччини

Нідерланди планують контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 у співпраці з Данією та Німеччиною.

Під час позачергового засідання Коаліції дронів Україна проінформувала партнерів про ситуацію на фронті та нагальні потреби ЗСУ для протистояння ворогу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

За підсумками засідання, Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger, Литва виділить для України 3 мільйони євро на виробництво FPV-дронів, а Німеччина передасть розвідувальні безпілотники VECTOR 211.

Також Нідерланди повідомили на наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною.

"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Зі свого боку міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав учасників засідання памʼятати, що війна продовжується, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів і очікує на приєднання нових країн.