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Росія атакувала Полтаву

Деталі уточнюють. 

Російська армія атакувала Полтаву вдень понеділка.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Деталі уточнюються.

"Ворог атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху. Всі деталі уточнюються. Зберігайте спокій та інформаційну тишу", – сказав він о 14:34.

Пронін нагадав про заборону публікації фото та відео удару.

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