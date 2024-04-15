Росія атакувала Полтаву

Російська армія атакувала Полтаву вдень понеділка.
Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Деталі уточнюються.
"Ворог атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху. Всі деталі уточнюються. Зберігайте спокій та інформаційну тишу", – сказав він о 14:34.
Пронін нагадав про заборону публікації фото та відео удару.
- На початку квітня російська армія атакувала в Полтавській області енергетичний об'єкт. Унаслідок атаки було пошкоджено обладнання.
- За день до того у Полтавській області росіяни вбили одну людину і поранили ще близько десяти унаслідок удару по будинку.