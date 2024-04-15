Росія атакувала Полтаву

Пронін нагадав про заборону публікації фото та відео удару.

"Ворог атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху. Всі деталі уточнюються. Зберігайте спокій та інформаційну тишу", – сказав він о 14:34.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Деталі уточнюються.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies