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На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу поранена 16-річна дівчина

Дитина отримала осколкові поранення.

На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу поранена 16-річна дівчина
Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року (фото ілюстративне)
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У селі Кізомис Білозерської громади, що на Херсонщині, через російські обстріли поранена 16-річна дівчина. Вона отримала осколкове поранення внаслідок вибуху снаряду неподалік оселі. 

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Там зазначили, що дівчина постраждала ще вчора, 14 квітня близько 22:00. Проте за допомогою звернулася тільки зранку.Медики надали їй всю необхідну допомогу. 

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", – нагадали у прокуратурі. 

Також додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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