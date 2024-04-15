На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу поранена 16-річна дівчина

У селі Кізомис Білозерської громади, що на Херсонщині, через російські обстріли поранена 16-річна дівчина. Вона отримала осколкове поранення внаслідок вибуху снаряду неподалік оселі.
Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
Там зазначили, що дівчина постраждала ще вчора, 14 квітня близько 22:00. Проте за допомогою звернулася тільки зранку.Медики надали їй всю необхідну допомогу.
"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", – нагадали у прокуратурі.
Також додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 13 квітня у Херсонській області через обстріли РФ постраждали двоє чоловіків. Обоє у стані середньої тяжкості їх госпіталізовані до лікарні.
- Того ж дня під час польових робіт на російській міні підірвався тракторист. Чоловік отримав численні травми.