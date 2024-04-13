На Херсонщині під час польових робіт тракторист підірвався на російській міні

У селі Степне на Херсонщині під час польових робіт на російській міні підірвався тракторист. Чоловік отримав численні травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У полі поблизу села Степне через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждав 59-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого із вибуховою та черепно-мозковою травмою, уламковими пораненнями голови та контузією госпіталізували.