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На Херсонщині під час польових робіт тракторист підірвався на російській міні

Чоловік отримав вибухові травми.

На Херсонщині під час польових робіт тракторист підірвався на російській міні
Фото: Генштаб

У селі Степне на Херсонщині під час польових робіт  на російській міні підірвався тракторист. Чоловік отримав численні травми. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У полі поблизу села Степне через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждав 59-річний чоловік", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого із вибуховою та черепно-мозковою травмою, уламковими пораненнями голови та контузією госпіталізували. 

  • ООН оголосила про початок кампанії з інформування населення України про небезпеку, яку несуть міни та вибухонебезпечні об’єкти, а також заохочення громадян до безпечної поведінки.
  • Сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. За два роки від початку повномасштабної війни наземні міни – разом з нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими вибухонебезпечними наслідками війни – потенційно забруднили майже третину території України. 
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