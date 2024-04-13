Ситуація на сході загострилася, росіяни активізували штурми з технікою, — Сирський

Ворог проводить штурми на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Російська армія активно атакує позиції Сил оборони на Лиманському та Бахмутському напрямках за допомогою штурмових груп при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати оборону використовуючи десятки танків та БМП.

Про це заявив Головнокомандучав ЗСУ Олександр Сирський.

"Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху", — повідомив головком.

За словами головкома, після проведення консультацій щодо ситуації на ділянці фронту, прийнято дії для посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО.

"Також, поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобівЙ", — зазначив Сирський.

Військові розглянули питання щодо технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї, яке надасть можливість ЗСУ перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи.

"Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння. В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій", — зазначив він.

Сирський наголосив, що після проведення консультацій та усвідомлення масштабів загрози з боку ворога, готовий до проведення адекватних та ефективних дій.