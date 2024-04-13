Окупанти скинули ВОГ на Вовчанськ, – ОВА

Під артилерійським і мінометним вогнем впродовж доби опинилися близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Землянки та ін. Авіаударів зазнали н.п. Липці, Вовчанськ, Купʼянськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
13 квітня уночі окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури в с. Борова.
Також увечері 12 квітня внаслідок обстрілу горів будинок у м. Куп'янськ. Постраждали 62-річний та 72-річний чоловіки.
Внаслідок проведення бойових дій горів будинок та автомобіль у Курилівській громаді.
О 12:00 у м. Вовчанськ внаслідок скидання ВОГ з БПЛА постраждав 63-річний чоловік.