Окупанти скинули ВОГ на Вовчанськ, – ОВА

Під артилерійським і мінометним вогнем впродовж доби опинилися близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Землянки та ін. Авіаударів зазнали н.п. Липці, Вовчанськ, Купʼянськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

13 квітня уночі окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури в с. Борова.

Також увечері 12 квітня внаслідок обстрілу горів будинок у м. Куп'янськ. Постраждали 62-річний та 72-річний чоловіки.

Внаслідок проведення бойових дій горів будинок та автомобіль у Курилівській громаді.

О 12:00 у м. Вовчанськ внаслідок скидання ВОГ з БПЛА постраждав 63-річний чоловік.