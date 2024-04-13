Українські захисники знищили ще понад 1000 окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 452 760 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 452760 (+1030) одиниць;
- танків ‒ 7169 (+23) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 13745 (+47) од.;
- артилерійських систем – 11518 (+32) од.;
- РСЗВ – 1045 (+3) од.;
- засобів ППО ‒ 756 (+1) од.;
- літаків – 347 (+0) од.;
- гелікоптерів – 325 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9201 (+40) од.;
- крилатих ракет ‒ 2088 (+1) од.;
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15396 (+57) од.;
- спеціальної техніки ‒ 1893 (+5) од.