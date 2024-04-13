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Українські захисники знищили ще понад 1000 окупантів за добу

Росія втрати вже 452 760 військових.

Українські захисники знищили ще понад 1000 окупантів за добу
Фото: скріншот відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 452 760 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 452760 (+1030) одиниць;
  • танків ‒ 7169 (+23) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 13745 (+47) од.;
  • артилерійських систем – 11518 (+32) од.;
  • РСЗВ – 1045 (+3) од.;
  • засобів ППО ‒ 756 (+1) од.;
  • літаків – 347 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9201 (+40) од.;
  • крилатих ракет ‒ 2088 (+1) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од.;
  • підводних човнів – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15396 (+57) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 1893 (+5) од.
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