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Китай збільшив продаж Росії технологій для ведення війни

Йдеться не про прямі поставки зброї, але завдяки китайським компаніям РФ здатна виробляти ракети, дрони й техніку.

Китай збільшив продаж Росії технологій для ведення війни
Фото: pixabay

Китай відповідальний за 90% поставок мікроелектроніки до РФ, яку країна-агресор використовує для вироблення ракет, дронів та військової техніки. Про це на умовах анонімності розповіли двоє чиновників адміністрації президента США Джо Байдена виданню Associated Press.

У заключному кварталі 2023 року Пекін також продав до Росії верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів, що складає 70% від загального обсягу російського імпорту в цій сфері. 

Китайські компанії безпосередньо на території РФ допомагають збирати безпілотники та надають нітроцелюлозу, необхідну для вироблення боєприпасів, та оптику, яку використовують у танках та бойових машинах. Крім того, Китай ділиться з союзником даними супутникової розвідки і значно, у два з половиною рази, наростив обсяг продажу напівпровідників. 

Публічно Піднебесна неодноразова заперечувала надання військової допомоги Москві.

   

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