Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
ГоловнаСвіт

Розвідка Канади стверджує, що Китай втручався у вибори

Пекін намагався збільшити підтримку тих кандидатів, які вважалися "прокитайськими" або "нейтральними".

Розвідка Канади стверджує, що Китай втручався у вибори
Канадський парламент
Фото: Adrian Wyld/CP

Канадські спецслужби заявили, що Китай втручався у вибори, що відбувалися в країні у 2019 та 2021 роках.

Як пише Reuters, в обох випадках метою втручання була спроба домогтися ліпшого результату для кандидатів, яких у Пекіні вважали прихильними до політики КНР або ж нейтральними.

В обох виборчих кампаніях перемогу зрештою здобула партія чинного прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який під тиском опозиції доручив провести розслідування щодо можливого китайського впливу на волевиявлення.

У розвідці роблять висновок, що через відсутність юридичних та політичних наслідків іноземне втручання в Канаду стає надто легким. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies