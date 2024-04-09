Розвідка Канади стверджує, що Китай втручався у вибори

Канадські спецслужби заявили, що Китай втручався у вибори, що відбувалися в країні у 2019 та 2021 роках.
Як пише Reuters, в обох випадках метою втручання була спроба домогтися ліпшого результату для кандидатів, яких у Пекіні вважали прихильними до політики КНР або ж нейтральними.
В обох виборчих кампаніях перемогу зрештою здобула партія чинного прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який під тиском опозиції доручив провести розслідування щодо можливого китайського впливу на волевиявлення.
У розвідці роблять висновок, що через відсутність юридичних та політичних наслідків іноземне втручання в Канаду стає надто легким.
- Росія вже намагалася втрутитися у президентські вибори в США.
- Китай опосередковано фінансує єменських хуситів, які здійснюють терор у Червоному морі.