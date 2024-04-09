Трамп хоче залишити питання абортів на розгляд окремих штатів

Кандидат в президенти США зробив заяву, яка викликала критику як у консервативних республіканців, так і в лібералів.

Експрезидент США Дональд Трамп дав чітку відповідь на одне з ключових питань цьогорічної виборчої кампанії: що саме він збирається робити в разі обрання у сфері регулювання абортів.

Як передає BBC, кандидат від Республіканської партії хоче, щоб дозвіл чи заборона на здіснення переривань вагітності залишалися у компетенції окремих штатів.

За словами Трампа, "кожен штат має вирішувати шляхом голосування чи ухвалення закону, або ж обома способами".

Республіканець також нагадав, що саме він "з гордістю є одним із тих, завдяки кому було скасоване рішення Верховного Суду у справі Роу проти Вейд". Йдеться про прецедент, який тривалий час використовувався як доказ того, що конституція США гарантує право на аборт. З подачі Трампа та інших правих політиків Феміда два роки тому переглянула цю ухвалу.

Заява Трампа викликала критику як з боку консервативних однопартійців, так і від Білого дому. Зокрема колишній віцепрезидент США Майк Пенс назвав слова мільярдера "ляпасом мільйонам американців, які виступають за право на життя і голосували за нього". А представники кампанії Джо Байдена стверджують, що Трамп бреше, оскільки після повернення в Овальний кабінет планує підписати загальнонаціональну заборону на аборти.