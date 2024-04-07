Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США

Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що російська пропаганда присутня навіть у Конгресі Штаті, передає The Hill.
Також Тернер підтвердив слова іншого конгресмена Майкла Маккола про те, що пропаганда РФ "заразила" частину Республіканської партії.
"Ми бачимо, як безпосередньо з Росії виходять спроби замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими меседжами, деякі з яких ми навіть чуємо у Палаті представників", - сказав Тернер.
Конгресмен зауважив, що нині є члени Конгресу, котрі вважають, що війна між Росією і Україною відбувається через НАТО, що, "звісно, не так".
Тернер додав, що через цю пропаганду стає все важче передати Україні допомогу та представити чітку картину битви між демократією і авторитаризмом.
Конгресмен підкреслив, що "нам треба обстоювати демократію".
"Ми повинні переконатися, що знаємо, що авторитарні режими ніколи не зупиняються, коли починають агресію. Україна зараз потребує нашої допомоги та сприяння, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб він активізувався та надав цю допомогу", - наголосив Тернер.
Допомога США для України: що відомо
- Суперечки між республіканцями у Палаті представників Конгресу США та загроза усунення спікера Майка Джонсона від його керівної посади можуть знову затягнути довгоочікуване рішення про фінансування України. У Конгресу залишається обмаль часу для роботи до того як виборчий процес поглине всі політичні процеси.
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- Перед тим США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.