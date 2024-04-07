Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США

Через цю пропаганду стає все важче надати Україні допомогу.

Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що російська пропаганда присутня навіть у Конгресі Штаті, передає The Hill.

Також Тернер підтвердив слова іншого конгресмена Майкла Маккола про те, що пропаганда РФ "заразила" частину Республіканської партії.

"Ми бачимо, як безпосередньо з Росії виходять спроби замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими меседжами, деякі з яких ми навіть чуємо у Палаті представників", - сказав Тернер.

Конгресмен зауважив, що нині є члени Конгресу, котрі вважають, що війна між Росією і Україною відбувається через НАТО, що, "звісно, не так".

Тернер додав, що через цю пропаганду стає все важче передати Україні допомогу та представити чітку картину битви між демократією і авторитаризмом.

Конгресмен підкреслив, що "нам треба обстоювати демократію".

"Ми повинні переконатися, що знаємо, що авторитарні режими ніколи не зупиняються, коли починають агресію. Україна зараз потребує нашої допомоги та сприяння, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб він активізувався та надав цю допомогу", - наголосив Тернер.

Допомога США для України: що відомо