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Зеленський про потребу в ППО: У світі є системи, потрібна політична воля, щоб Україна їх отримала

"Зараз «петріотам» місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

Зеленський про потребу в ППО: У світі є системи, потрібна політична воля, щоб Україна їх отримала
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У світі є системи протиповітряної оборони, які можуть допомогти Україні.

Як заявив у вечірньому відеозверненні 7 квітня Президент Володимир Зеленський, потрібна лише "політична воля, щоб ці системи були передані Україні".

"Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання – це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що "зараз «петріотам» місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

На дуку Президента, світ "нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам".

  • 6 квітня Президент Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16. 
  • Крім того, нашій державі на майбутнє бажано мати 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір країни від російських атак.
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