"Зараз «петріотам» місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

У світі є системи протиповітряної оборони, які можуть допомогти Україні.

Як заявив у вечірньому відеозверненні 7 квітня Президент Володимир Зеленський, потрібна лише "політична воля, щоб ці системи були передані Україні".

"Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання – це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що "зараз «петріотам» місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

На дуку Президента, світ "нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам".