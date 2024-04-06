Україні потрібно 25 систем Patriot або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір країни, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні на майбутнє бажано мати 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір країни від російських атак, повідомляє Інтерфакс-України.

"Можу сказати: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній. Я ніколи про це не говорив. Проте не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти. Система Patriot або аналоги", – заявив Зеленський в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі телемарафону.

За словами президента, це велика кількість, але й територія України дуже велика, враховуючи навіть регіони, куди не прилітає або майже не прилітає".

Глава держави зазначив, що нестача ППО негативно позначається на захисті енергетичної інфраструктури, оскільки у Росії є ракети, проти яких бетонні захисні системи енергооб'єктів не працюють.

"Вони будуть добивати нашу енергосистему, і це їхнє бажання... І тут може спрацювати лише система Patriot або аналог. І тут нам доводиться вибирати, розумієте, який об'єкт захистити: один чи інший, це місто чи інше місто – в той чи інший момент. Тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися (системи ППО, – ред.), через відповідні пересування ви втрачаєте десь і швидкість, і захист", – сказав Зеленський.

Він також заявив, що на сьогодні в України запас ракет для ППО є, однак, з огляду на інтенсивність обстрілів з боку РФ, потрібно думати про те, що буде завтра.

"Завтра така інтенсивність може продовжитися, нам не вистачить. Якщо вони будуть щодня бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет. Це партнери теж знають. Ми розрахували, в які дати нам потрібні ці ракети. Ми розуміємо, скільки в середньому ми витрачаємо на добу на таку активізацію Росії. Ну, і такі процеси потрібно прискорити. Усе це коштує грошей. Ми працюємо", – підсумував президент.