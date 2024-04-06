​За тиждень групи розмінування очистили майже 4000 га сільгоспземель

Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 330 306 вибухонебезпечних залишків війни.

353 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.

Як йдеться у повідомленні Міноборони, за останній тиждень, із 29 березня по 05 квітня, вдалося обстежити та очистити:

3 929 га місцевості;

3 873 га сільгоспугідь;

1,43 км автодоріг;

3,84 км залізних доріг;

0,86 км ліній електропередачі.

Роботи проводили із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.За тиждень роботи вилучили та знешкодили 3 802 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Міноборони

Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 330 306 вибухонебезпечних залишків війни.