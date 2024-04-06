​За тиждень групи розмінування очистили майже 4000 га сільгоспземель

353 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.
Як йдеться у повідомленні Міноборони, за останній тиждень, із 29 березня по 05 квітня, вдалося обстежити та очистити:
- 3 929 га місцевості;
- 3 873 га сільгоспугідь;
- 1,43 км автодоріг;
- 3,84 км залізних доріг;
- 0,86 км ліній електропередачі.
Роботи проводили із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.За тиждень роботи вилучили та знешкодили 3 802 вибухонебезпечних предметів.
Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 330 306 вибухонебезпечних залишків війни.
- У МВС повідомили, що внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації станом на зараз близько 25% території України забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Найбільш щільно заміновані деокуповані регіони.
- За даними Кабміну, міжнародні партнери надали Україні 700 мільйонів доларів на розмінування.