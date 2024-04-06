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​За тиждень групи розмінування очистили майже 4000 га сільгоспземель

Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 330 306 вибухонебезпечних залишків війни.

​За тиждень групи розмінування очистили майже 4000 га сільгоспземель
Фото: Міноборони України

353 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.

Як йдеться у повідомленні Міноборони, за останній тиждень, із 29 березня по 05 квітня, вдалося обстежити та очистити:

  • 3 929 га місцевості;
  • 3 873 га сільгоспугідь;
  • 1,43 км автодоріг;
  • 3,84 км залізних доріг;
  • 0,86 км ліній електропередачі. 

Роботи проводили із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.За тиждень роботи вилучили та знешкодили 3 802 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Міноборони

Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 330 306 вибухонебезпечних залишків війни.

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