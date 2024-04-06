Бріджит Брінк відреагувала на атаку РФ на Харків і закликала до підтримки України

Посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічні удари російською армією по Харкову. Вона закликала до підтримки України.
Про це Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).
"Вночі Росія здійснила ще один напад на Харків - друге за величиною місто України, убивши 6 мирних жителів, поранивши інших і завдавши шкоди будинкам і школам. Не можна втрачати жодної секунди, щоб підтримати боротьбу України за захист свого народу від таких жахливих і неспровокованих атак", – зазначила вона.
Overnight Russia launched another attack against Kharkiv - Ukraine’s 2nd largest city - killing 6 civilians, injuring others & damaging homes & schools. There is not a second to lose to support Ukraine’s fight to defend its people from such horrific and unprovoked attacks. pic.twitter.com/D8bDNXEivv— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 6, 2024
- В ніч на шосте квітня росіяни завдали удару по Шевченківському району Харкова. Загинуло семеро людей. Ще 11 мешканців міста поранені. Місто атакували з С-300. Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач.
- Вдень окупанти вчергове вдарили то тому ж Шевченківському району. Щонайменше одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Попередньо, росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою.