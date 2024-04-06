Бріджит Брінк відреагувала на атаку РФ на Харків і закликала до підтримки України

Вона заявила, що "не можна втрачати жодної секунди" для підтримки України.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічні удари російською армією по Харкову. Вона закликала до підтримки України.

Про це Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).

"Вночі Росія здійснила ще один напад на Харків - друге за величиною місто України, убивши 6 мирних жителів, поранивши інших і завдавши шкоди будинкам і школам. Не можна втрачати жодної секунди, щоб підтримати боротьбу України за захист свого народу від таких жахливих і неспровокованих атак", – зазначила вона.

Overnight Russia launched another attack against Kharkiv - Ukraine’s 2nd largest city - killing 6 civilians, injuring others & damaging homes & schools. There is not a second to lose to support Ukraine’s fight to defend its people from such horrific and unprovoked attacks. pic.twitter.com/D8bDNXEivv — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 6, 2024