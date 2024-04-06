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Бріджит Брінк відреагувала на атаку РФ на Харків і закликала до підтримки України

Вона заявила, що "не можна втрачати жодної секунди" для підтримки України.

Бріджит Брінк відреагувала на атаку РФ на Харків і закликала до підтримки України
Фото: Facebook-cторінка Посольства України в США

Посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічні удари російською армією по Харкову. Вона закликала до підтримки України.

Про це Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).

"Вночі Росія здійснила ще один напад на Харків - друге за величиною місто України, убивши 6 мирних жителів, поранивши інших і завдавши шкоди будинкам і школам. Не можна втрачати жодної секунди, щоб підтримати боротьбу України за захист свого народу від таких жахливих і неспровокованих атак", – зазначила вона. 

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