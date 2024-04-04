Україна та Литва провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

На зустрічі узгодили графік графік роботи над підготовкою документа.

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Переговори України і Литви щодо безпекової угоди

Українська та литовська сторони провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Зокрема, визначили ключові пункти та узгодили графік роботи над підготовкою документа.

Про це повідомили у Офісі президента.

Зазначається, що українську делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а литовську – перший заступник канцлера уряду Литовської Республіки Роландас Кріщюнас.

Черговий раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

"Наш документ міститиме низку положень, які вперше вдалося закріпити в подібних угодах", – наголосив Ігор Жовква.

Переговори провели на виконання Декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.