Україна та Литва провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Українська та литовська сторони провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Зокрема, визначили ключові пункти та узгодили графік роботи над підготовкою документа.
Про це повідомили у Офісі президента.
Зазначається, що українську делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а литовську – перший заступник канцлера уряду Литовської Республіки Роландас Кріщюнас.
Черговий раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.
"Наш документ міститиме низку положень, які вперше вдалося закріпити в подібних угодах", – наголосив Ігор Жовква.
Переговори провели на виконання Декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.
- Вчора, 3 квітня, Україна та Фінляндія підписали угоду про безпекову співпрацю. Гельсінкі надаватимуть довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватимуть співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
- Навесні 2022-го була створена Міжнародна робоча групу з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір.
- У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він.
- У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України.
- До декларації загалом приєдналися 32 держави. Станом на сьогодні наша країна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.