Українська та угорська делегації узгодили 5 пунктів, запропонованих Будапештом

Українська та угорська делегації високого рівня обговорили на онлайн-зустрічі шляхи розв’язання основних двосторонніх питань.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
“З 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили вже п’ять. У питаннях національних спільнот є узгоджені позиції, які напрацювали та попередньо зафіксували робочі групи. Робота триває й буде фіналізована в найкоротші строки”, - написав Єрмак.
Він додав, що є суттєвий прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні.
Зокрема, у пункті пропуску “Лужанка – Берегшурань” цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Також відкриють новий пункт пропуску “Велика Паладь – Надьгодош”. Це допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною.
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У січні цього року в Ужгороді відбулася зустріч Єрмака, Сійярто і Кулеби. За її підсумками Кулеба повідомив, що МЗС створить спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин.
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Угорщина наполягає, щоб угорській національній меншині повернули права, які вона мала до 2015 року. Сійярпто тоді заявляв, що угорська сторона сформулювала 11 пунктів-пропозицій щодо захисту прав своєї нацменшини в Україні. Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.
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Минулого місяця Кулеба повідомив, що переговори (діалог) з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах, тривають.
- Керівник МЗС Угорщини обговорив із Єрмаком права угорської нацменшини на Закарпатті.