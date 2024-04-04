Українська та угорська делегації узгодили 5 пунктів, запропонованих Будапештом

Українська та угорська делегації високого рівня обговорили на онлайн-зустрічі шляхи розв’язання основних двосторонніх питань.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“З 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили вже п’ять. У питаннях національних спільнот є узгоджені позиції, які напрацювали та попередньо зафіксували робочі групи. Робота триває й буде фіналізована в найкоротші строки”, - написав Єрмак.

Він додав, що є суттєвий прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні.

Зокрема, у пункті пропуску “Лужанка – Берегшурань” цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Також відкриють новий пункт пропуску “Велика Паладь – Надьгодош”. Це допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною.