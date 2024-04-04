Кулеба провів тривалу зустріч із Сійрято в Брюсселі: очікує на "більш конструктивні події" найближчим часом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із угорським колегою Петером Сійярто в Брюсселі. Переговори відбулися на полях зустрічі голів МЗС країн НАТО.
Кулеба у дописі в X зазначив, що зустріч із Сійрято була тривалою. За його словами, вони обидва погодилися, що протягом попередніх тижнів була низка кроків для подолання проблем у двосторонніх відносинах України та Угорщини.
"У дусі цієї позитивної тенденції ми очікуємо більш конструктивних подій у найближчі дні та тижні", – сказав він.
Відносини України і Угорщини
- Певна прохолода в відносинах Києва і Будапешта зберігалася роками, зокрема через невдоволення угорців українським мовним законодавством. Угорщина наполягала, що її мову в Україні треба прирівняти до мов корінних народів, а отже – надати їй більше прав, аніж просто іноземній. Друга пропозиція полягала в тому, аби збільшити для угорської меншини кількість уроків української, але інші дисципліни викладати угорською. Будапешт навіть погрожував блокувати вступ України до НАТО, якщо до його мовних ультиматумів не дослухаються.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України угорський уряд, очолюваний симпатиком Володимира Путіна, Віктором Орбаном, неодноразово чинив перепони отриманню Україною допомоги. Орбан блокував надання Україні 50 млрд євро допомоги. Угорщина також постійно виступає з риторикою "не ескалації", що полягає в обмеженні допомоги, яку українці можуть отримати. Сійрято на зустрічі в Брюсселі 3 квітня говорив, що його країна не буде підтримувати пропозиції, які перетворюють НАТО на "наступальний Альянс". Однак генсек НАТО вважає, що йому вдасться домовитися з Угорщиною щодо підтримки України.