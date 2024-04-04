Кулеба провів тривалу зустріч із Сійрято в Брюсселі: очікує на "більш конструктивні події" найближчим часом

Міністри погодилися, що в попередні тижні були зроблені кроки для поліпшення двосторонніх відносин.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із угорським колегою Петером Сійярто в Брюсселі. Переговори відбулися на полях зустрічі голів МЗС країн НАТО.

Кулеба у дописі в X зазначив, що зустріч із Сійрято була тривалою. За його словами, вони обидва погодилися, що протягом попередніх тижнів була низка кроків для подолання проблем у двосторонніх відносинах України та Угорщини.

"У дусі цієї позитивної тенденції ми очікуємо більш конструктивних подій у найближчі дні та тижні", – сказав він.

Фото: Дмитро Кулеба в X Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято та український колега Дмитро Кулеба на зустрічі в Брюсселі 3 квітня

Відносини України і Угорщини