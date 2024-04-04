Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів у Газі
Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів у Газі
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
ГоловнаСвіт

Лідер мітингарів під час штурму Капітолію проведе сім років за ґратами

Тейлор Джонатакіс за допомогою мегафона закликав прихильників Дональда Трампа проривати поліцейські кордони.

Лідер мітингарів під час штурму Капітолію проведе сім років за ґратами
Фото: nbcnews.com

Окружний суддя Сполучених Штатів Ройс Ламберт зачитав вирок у справі про обвинувачення 40-річного Тейлора Джонатакіса в тому, що той був лідером натовпу під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Чоловіка визнали винним та засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі. 

Як повідомляє The Guardian, прокуратура надала суду відеозапис, де видно, що Джонатакіс використовував мегафон для того, що координувати мітингарів біля будівлі американського парламенту. Він закликав людей проривати кордони правоохоронців та намагатися потрапити до будівлі.   

Обвинувачення стверджувало: ці докази свідчать про те, що чоловік був не просто учасником штурму, але очолював й організовував його, а також закликав до насильства проти офіцерів поліції.  

Суддя погодився із цими висновками, вказавши у вироку, що "в кожному розлюченому натовпі є лідери і є ті, хто йдуть за ними - Джонатакіс був лідером, який чітко знав, що він робить". 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies