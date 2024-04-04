Лідер мітингарів під час штурму Капітолію проведе сім років за ґратами

Окружний суддя Сполучених Штатів Ройс Ламберт зачитав вирок у справі про обвинувачення 40-річного Тейлора Джонатакіса в тому, що той був лідером натовпу під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Чоловіка визнали винним та засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Як повідомляє The Guardian, прокуратура надала суду відеозапис, де видно, що Джонатакіс використовував мегафон для того, що координувати мітингарів біля будівлі американського парламенту. Він закликав людей проривати кордони правоохоронців та намагатися потрапити до будівлі.

Обвинувачення стверджувало: ці докази свідчать про те, що чоловік був не просто учасником штурму, але очолював й організовував його, а також закликав до насильства проти офіцерів поліції.

Суддя погодився із цими висновками, вказавши у вироку, що "в кожному розлюченому натовпі є лідери і є ті, хто йдуть за ними - Джонатакіс був лідером, який чітко знав, що він робить".