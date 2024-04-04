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Турецька опозиція домоглася визнання перемоги прокурдського політика на виборах мера

Центральна виборча комісія країни скасувала рішення про призначення мером кандидата від партії Ердогана.

Турецька опозиція домоглася визнання перемоги прокурдського політика на виборах мера
Фото: EPA/UPG

У турецькому муніципалітеті Ван опозиційним силам вдалося відстояти перемогу кандидата від прокурдської партії DEM Абдулли Зейдана на виборах мера. Центральна виборча комісія країни визнала, що рішення про зняття політика з перегонів є недійсним.

Як пише Associated Press, Зейдана намагалися усунути від участі у виборчій кампанії через те, що він критикує владу за протистояння з курдами. 

Формальною підставою для відсторонення від виборів було те, що політик побував за ґратами, коли висловив обурення ударом армії Туреччини по курдських бойовиках. Проте рішення Мін'юсту надійшло буквально за 5 хвилин до закриття офісів у п'ятницю перед виборами, тож із бюлетенів його ім'я не прибрали. Зрештою Зейдан отримав підтримку понад 55% виборців. ЦВК погодилася, що це дає йому право офіційно стати обраним мером. 

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