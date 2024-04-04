Турецька опозиція домоглася визнання перемоги прокурдського політика на виборах мера

У турецькому муніципалітеті Ван опозиційним силам вдалося відстояти перемогу кандидата від прокурдської партії DEM Абдулли Зейдана на виборах мера. Центральна виборча комісія країни визнала, що рішення про зняття політика з перегонів є недійсним.

Як пише Associated Press, Зейдана намагалися усунути від участі у виборчій кампанії через те, що він критикує владу за протистояння з курдами.

Формальною підставою для відсторонення від виборів було те, що політик побував за ґратами, коли висловив обурення ударом армії Туреччини по курдських бойовиках. Проте рішення Мін'юсту надійшло буквально за 5 хвилин до закриття офісів у п'ятницю перед виборами, тож із бюлетенів його ім'я не прибрали. Зрештою Зейдан отримав підтримку понад 55% виборців. ЦВК погодилася, що це дає йому право офіційно стати обраним мером.