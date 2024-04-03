У Туреччині провладного кандидата оголосили мером замість переможця виборів

Представнику курдської партії заборонили балотуватися в останню мить, але він був у бюлетені і здобув найбільшу підтримку.

Скандалом завершилися місцеві вибори у турецькій провінції Ван. Обраний мер, який здобув понад половину голосів, був позбавлений права балотуватися, а перемогу віддали кандидату від партії чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Як пише Reuters, представник курдської партії DEM Абдулла Зейдан отримав 55,5% підтримки на виборах. Але виборча комісія відмовилися визнати його мером, адже міністерство юстиції нібито зняло політика з перегонів у п'ятницю перед виборами, надіславши листа за 5 хвилин до закриття офісів. Тож мером оголосили представника провладної політсили AKP, якого підтримали лише 27,2% виборців.

Партія DEM вимагатиме скасувати зняття свого кандидата, а найбільша опозиційна сила Туреччини CHP, яка здобула перемогу у великих містах, підтримала протест, стверджуючи, що "призначення кандидата від влади означатиме нехтування волею жителів Вана".