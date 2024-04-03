РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСвіт

У Туреччині провладного кандидата оголосили мером замість переможця виборів

Представнику курдської партії заборонили балотуватися в останню мить, але він був у бюлетені і здобув найбільшу підтримку.

У Туреччині провладного кандидата оголосили мером замість переможця виборів
Фото: EPA/UPG

Скандалом завершилися місцеві вибори у турецькій провінції Ван. Обраний мер, який здобув понад половину голосів, був позбавлений права балотуватися, а перемогу віддали кандидату від партії чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Як пише Reuters, представник курдської партії DEM Абдулла Зейдан отримав 55,5% підтримки на виборах. Але виборча комісія відмовилися визнати його мером, адже міністерство юстиції нібито зняло політика з перегонів у п'ятницю перед виборами, надіславши листа за 5 хвилин до закриття офісів. Тож мером оголосили представника провладної політсили AKP, якого підтримали лише 27,2% виборців. 

Партія DEM вимагатиме скасувати зняття свого кандидата, а найбільша опозиційна сила Туреччини CHP, яка здобула перемогу у великих містах, підтримала протест, стверджуючи, що "призначення кандидата від влади означатиме нехтування волею жителів Вана". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies