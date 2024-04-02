Президент Єгипту Сісі склав присягу на третій термін

Політик здобув перемогу на виборах у грудні минулого року, набравши 89,6% голосів і не маючи серйозних суперників.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі склав сьогодні присягу на свій третій термін. Церемонія відбулася у новій столиці країни, повідомляє Reuters.

Сісі здобув перемогу на виборах у грудні минулого року, набравши 89,6% голосів, не маючи серйозних суперників. Його заяви про стабільність і безпеку знайшли підтримку серед низки виборців, зокрема через війну у сусідній Смузі Гази. Однак багато виборців були байдужими, переймаючись зростанням цін і вважаючи результат виборів вирішеним наперед.

Сісі, колишній генерал розвідки, прийшов до влади у 2013 році після усунення Мухаммеда Мурсі − лідера помірного ісламського руху “Брати-мусульмани”, єдиного вільно обраного президента Єгипту. Сісі розпочав розбудову інфраструктури країни під керівництвом військових. Населення країни чотири роки тому досягло 100 мільйонів.

Нова адміністративна столиця Єгипту вартістю 58 мільярдів доларів у пустелі на схід від Каїра є найбільшим із мегапроєктів, які також включають розширення Суецького каналу, масштабне будівництво доріг та інші нові міста. Критики заявляють, що такі проєкти сприяють економічним проблемам Єгипту, забираючи ресурси та збільшуючи борговий тягар Каїра.

За оцінками правозахисних груп, після повалення Мурсі у в'язниці потрапили десятки тисяч людей, зокрема ліберальні активісти та ісламісти.