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Іспанія планує до липня визнати Палестинську державу

Санчес заявив, що незабаром в ЄС кілька країн займуть таку саму позицію.

Іспанія планує до липня визнати Палестинську державу
Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив журналістам під час турне країнами Близького Сходу, що уряд його країни планує до липня визнати Палестинську державу, повідомляє Укрінформ.

"Голова іспанського уряду Педро Санчес очікує, що Іспанія визнає Палестину як державу до липня, і переконаний, що упродовж найближчих місяців на міжнародній арені відбудеться низка подій, що полегшать шлях іншим країнам до такого визнання", – йдеться у повідомленні.

На думку Санчеса, незабаром в ЄС буде "критична маса", яка підштовхне кілька держав-членів зайняти таку саму позицію.

На засіданні лідерів ЄС 22 березня прем'єр Іспанії заявив, що домовився з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії "зробити перші кроки" до визнання держави, яку проголосили палестинці на Західному березі річки Йордан та у смузі Гази.

Санчес нагадав, що рішення про визнання Палестини може ухвалити уряд Іспанії, і воно не потребує схвалення парламенту країни.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що арабські країни, включно з Саудівською Аравією, готові повністю визнати Ізраїль у майбутній угоді. Президент США зазначив, що “повинен бути план після Гази, і має бути обмін на рішення про створення двох держав”.

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