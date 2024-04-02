У Газі загинули волонтери World Central Kitchen з Польщі, США, Австралії та інших країн

Семеро волонтерів потрапили під обстріл після того, як розвантажили сотню тонн продовольства.

Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини, пише The Guardian.

На сайті WCK повідомили, що загиблі члени команди їхали в двох брендованих автомобілях. Волонтери координували пересування з армією Ізраїлю, але попри це потрапили під обстріл дорогою від складу, де вони розвантажили понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги.

"Це не лише атака на WCK, це атака на гуманітарні організації, які з’являються в найжахливіших ситуаціях, коли продовольство використовується як зброя війни. Це непростимо", – сказала генеральна директорка World Central Kitchen Ерін Гор.

WCK звинувачує в обстрілі сили оборони Ізраїлю. ЦАХАЛ заявив, що "проводить поглиблене дослідження на найвищому рівні, щоб зрозуміти обставини цього трагічного інциденту".

World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила ще одна благодійна організація – American Near East Refugee Aid (Anera).

Уряд Австралії підтвердив смерть своєї громадянки в Газі. Загиблою є Лалзаумі Франком.

"Уряд висловлює глибоке співчуття її родині та близьким, так само як ми оплакуємо всіх загиблих цивільних осіб у цьому конфлікті. Міністерство закордонних справ і торгівлі надає консульську допомогу її родині в Австралії. Смерть будь-якого гуманітарного працівника є обурливою та неприйнятною", – цитує заяву уряду The Guardian.

МЗС Польщі також підтвердило загибель волонтера.

"Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття родині волонтера, який надавав допомогу палестинському населенню в секторі Гази", – йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, палестинцем був водій волонтерів. Його тіло вже передали родичам. Тіла загиблих іноземних волонтерів привезли в госпіталь у Рафасі.