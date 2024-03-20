В ООН вважають, що Ізраїль може використовувати голод як інструмент війни, що є воєнним злочином

Створені Ізраїлем обмеження на доставку гумнаітраної допомоги до Смуги Гази можуть бути прирівняні до воєнного злочину, передає заяву ООН The Guardian. Деякі райони Гази вже охопив "катастрофічний голод", і ситуація продовжує погіршуватися.

Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Турк сказав, що впроваджені ізраїльтянами обмеження на доставку допомоги можуть означати використання голоду як методу війни. Його коментарі послідували за тим, як генеральний секретар ООН у понеділок назвав дефіцит продовольства "повністю спричиненим людиною" та звітом Інтегрованої класифікації етапів продовольчої безпеки (IPC), який попередив про неминучий голод на півночі.

"Ступінь обмежень Ізраїлю на надходження допомоги в Газу разом із тим, як він продовжує вести бойові дії, може бути рівнозначний використанню голоду як методу війни, що є воєнним злочином", – сказав Турк.

У той час як організації з надання допомоги звинувачують Ізраїль у блокаді Гази, уряд ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху каже, що він сприяє наданню допомоги, а ООН і групи допомоги винні у будь-яких проблемах щодо кількості та темпів доставки.