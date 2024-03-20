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Верховний суд США дозволив Техасу вживати жорских заходів проти мігрантів

Адміністрація Джо Байдена вважає, що штат не має права втручатися у справи федерального рівня.

Верховний суд США дозволив Техасу вживати жорских заходів проти мігрантів
Кордон США та Мексики
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Сполучених Штатів надав дозвіл штату Техас застосовувати закон SB4, який передбачає широкі права правоохоронців затримувати та вживати заходів покарання щодо нелегальних мігрантів.

Як пише BBC, адміністрація президента Джо Байдена вважає документ неконституційним, адже питання перетину кордону перебуває в компетенції федерального уряду, а не окремих штатів. Проте на час розгляду провадження суд дозволив владі Техасу й надалі використовувати закон. 

Білий дім виступив з офіційною заявою щодо рішення Феміди, у якій стверджується, що SB4 "не зробить громади Техасу безпечнішими, а лише створить додаткове навантаження на служби порядку та посіє хаос і плутанину на нашому південному кордоні". 

  • Питання безпеки на кордоні - одне з ключових у нинішній виборчій кампанії як Джо Байдена, так і Дональда Трампа. Обидва кандидати одночасно відвідували Техас і говорили про свої плани щодо мігрантів на тлі рекордних показників незаконного перетину кордону. 
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