Байден заявив, що дійшов згоди з Конгресом про бюджет США на 2024 рік

Білий дім і Конгрес дійшли згоди про бюджет США на 2024 рік.
Про це йдеться в заяві Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого дому.
"Ми дійшли згоди з лідерами Конгресу про подальші дії щодо законопроєктів про фінансування, що залишилися, на весь рік. Палата представників та Сенат зараз працюють над завершенням пакету заходів, який можна буде швидко подати на розгляд, і я негайно його підпишу", - наголосив Байден.
- За інформацією Bloomberg, лідери обох партій в Конгресі та Білий дім дійшли остаточної згоди щодо фінансування уряду до 30 вересня 2024-го.
- У підсумковому проєкті на діяльність низки урядових установ, зокрема Держдепартаменту, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти, Пентагону тощо, закладено суму в 1,1 трильйона доларів.
- Щодо України, то республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Києву у вигляді позики.
- Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що палата повернеться до розгляду законопроєкту з підтримкою України після того, як владнає питання з бюджетним законодавством.