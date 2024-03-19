Байден заявив, що дійшов згоди з Конгресом про бюджет США на 2024 рік

Американський президент повідомив, що негайно підпише документ, які тільки його проголосують.

Білий дім і Конгрес дійшли згоди про бюджет США на 2024 рік.

Про це йдеться в заяві Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого дому.

"Ми дійшли згоди з лідерами Конгресу про подальші дії щодо законопроєктів про фінансування, що залишилися, на весь рік. Палата представників та Сенат зараз працюють над завершенням пакету заходів, який можна буде швидко подати на розгляд, і я негайно його підпишу", - наголосив Байден.