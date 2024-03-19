Результати 20-го "Рамштайну": Канада дає гроші для чеської ініціативи, Люксембург закупить дрони

Також Оттава виділить $7,5 млн на прилади нічного бачення.

Зустріч у форматі "Рамштайн" у Берліні, 19 березня 2024 року

Результатом 20 засідання Контактної групи з питань оборони України, зокрема, допомога від Канади і Люксембургу.

Як повідомляє Міністерство оборони України, Канада виділить 40 млн $ для чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для українського війська.

Також Оттава виділить $7,5 млн на прилади нічного бачення.

Крім того, Канада офіційно приєднались до Коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Великобританія

Люксембург приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина.

Країна також закупить дрони для Києва у співпраці з Бельгією та Нідерландами, і продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання.

"Рамштайн" відбувається цього разу у Берліні.