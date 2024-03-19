Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Юсов: "Панцирі" не врятують російські НПЗ від українських дронів

Системи "Панцир" вже давно розміщені на територіях заводів у Росії, однак це не рятує НПЗ від "бавовни".

Юсов: "Панцирі" не врятують російські НПЗ від українських дронів
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Розміщення ракетниз систем "Панцир" на території російських НПЗ в Головному управлінні розвідки вважають не більше, ніж "окозамилюванням" для спокою росіян.

Про це повідомив речник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Українській правді". В українській розвідці впевнені, що заяви російського керівництва про наявність систем ППО на територіях заводів та військових об'єктів не врятує Росію від чергових атак українських дронів.

"Панцирі" там вже давно стоять, це заява для заспокоєння суспільного обурення та розпилу бюджетних коштів. Принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми будуть продовжуватись", — заявив Юсов.

  • Раніше директор департаменту розвитку газової промисловості Міненерговугілля Артем Верхов заявив, що Росія розмістить ракетні системи "Панцир" на територіях нафтогазових об'єктів після того, як Україна останніми місяцями зосередила атаки на російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies