Юсов: "Панцирі" не врятують російські НПЗ від українських дронів

Системи "Панцир" вже давно розміщені на територіях заводів у Росії, однак це не рятує НПЗ від "бавовни".

Розміщення ракетниз систем "Панцир" на території російських НПЗ в Головному управлінні розвідки вважають не більше, ніж "окозамилюванням" для спокою росіян.

Про це повідомив речник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Українській правді". В українській розвідці впевнені, що заяви російського керівництва про наявність систем ППО на територіях заводів та військових об'єктів не врятує Росію від чергових атак українських дронів.

"Панцирі" там вже давно стоять, це заява для заспокоєння суспільного обурення та розпилу бюджетних коштів. Принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми будуть продовжуватись", — заявив Юсов.