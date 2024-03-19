​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки

До цієї теми є декілька сотень правок різних авторів.

Комітет національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради 19 березня розглянув ще 660 правок і дійшов до змін щодо відстрочки від призову під час мобілізації.

Як повідомила народна депутатка Ірина Фріз, із цієї теми є декілька сотень правок різних авторів. Тож комітет ухвалив рішення про підготовку загальних комітетських правок, які б враховували попередні рішення за цими напрямками.

Правки стосуються відстрочки для військовозобов’язаних:

органів державної влади;

органів місцевого самоврядування;

осіб з інвалідністю;

тих осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;

тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісті, постійно перебуває закордоном;

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком),

дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);

членів сімей І та ІІ ступеня спорідненості, які зайняті постійним доглядом за особами І чи ІІ групи інвалідності у разі відсутності інших;

науковців та працівників закладів вищої та передвищої освіти;

тих, чиї родичі зникли безвісти;

тих, чиї близькі родичі загинули;

звільнених із полону.

"Всі ці пропозиції після обговорення з авторами та напрацювання компромісної редакції можна звести у правках комітету, щоб не затягувати розгляд законопроекту вже в залі Верховної Ради України", - додала Фріз.

Наразі комітет підтримав:

можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати військову службу після навчання в цих частинах;

електронний кабінет як право, а не обов’язок;

відхилення електронних повісток;

нову редакцію щодо громад із постійним населенням до 10 тисяч осіб у частині покладання повноважень щодо оповіщення та заходів мобілізації на районні держадміністрації, а не на старост.

Минулого тижня оборонний комітет Ради підтримав виключення норми про блокування рахунків з законопроєкту про мобілізацію. Наступного дня скасував своє засідання.Загалом правок до мобілізаційного законопроєкту до другого читання подали близько 4100. Детальніше про майбутній закон та ідею депутатів мобілізовувати колишніх в'язнів читайте в нашому матеріалі "Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт".