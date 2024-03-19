Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки

До цієї теми є декілька сотень правок різних авторів.

​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
Фото: agrotimes.ua

Комітет національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради 19 березня розглянув ще 660 правок і дійшов до змін щодо відстрочки від призову під час мобілізації.

Як повідомила народна депутатка Ірина Фріз, із цієї теми є декілька сотень правок різних авторів. Тож комітет ухвалив рішення про підготовку загальних комітетських правок, які б враховували попередні рішення за цими напрямками. 

Правки стосуються відстрочки для військовозобов’язаних:

  • органів державної влади; 
  • органів місцевого самоврядування; 
  • осіб з інвалідністю; 
  • тих осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;
  • тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісті, постійно перебуває закордоном;
  • опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
  • зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком),
  • дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);
  • членів сімей І та ІІ ступеня спорідненості, які зайняті постійним доглядом за особами І чи ІІ групи інвалідності у разі відсутності інших;
  • науковців та працівників закладів вищої та передвищої освіти;
  • тих, чиї родичі зникли безвісти;
  • тих, чиї близькі родичі загинули;
  • звільнених із полону.

"Всі ці пропозиції після обговорення з авторами та напрацювання компромісної редакції можна звести у правках комітету, щоб не затягувати розгляд законопроекту вже в залі Верховної Ради України", - додала Фріз.

Наразі комітет підтримав:

  • можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати військову службу після навчання в цих частинах;
  • електронний кабінет як право, а не обов’язок;
  • відхилення електронних повісток;
  • нову редакцію щодо громад із постійним населенням до 10 тисяч осіб у частині покладання повноважень щодо оповіщення та заходів мобілізації на районні держадміністрації, а не на старост.

Минулого тижня оборонний комітет Ради підтримав виключення норми про блокування рахунків з законопроєкту про мобілізацію. Наступного дня скасував своє засідання.Загалом правок до мобілізаційного законопроєкту до другого читання подали близько 4100. Детальніше про майбутній закон та ідею депутатів мобілізовувати колишніх в'язнів читайте в нашому матеріалі "Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies