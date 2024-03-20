По 15 років на ґратами проведуть двоє зрадників, які штурмували Авдіївку

Один із них отримував 75 тисяч російських рублів "зарплати".

Реальні терміни отримали двоє перебіжчиків, які обстрілювали бойові позиції підрозділів ЗСУ в районі Авдіївки. Обоє – жителі Донецької області, які вступили до лав окупаційних військ.

Про це повідомили в СБУ та в Офісі Генпрокурора.

Українські захисники захопили зловмисників у полон під час ворожих штурмів Авдіївки у червні та наприкінці 2023 року.

Один із засуджених є мешканцем тимчасово захопленого Донецька.

"У перший день повномасштабного вторгнення рф він добровільно «мобілізувався» до окупаційних угруповань Південного військового округу росії" – зазначили у спецслужбі.

Там його призначили на посаду стрільця у складі 115-го стрілецького полку країни-агресорки та відправили до місця дислокації загарбників поблизу Горлівки, звідки підрозділ зрадника мав просуватися у напрямку Авдіївки для штурму. За місяць "служби" донеччанин отримував 76 тисяч рублів.

У прокуратурі зазначили, що засуджений виконував злочинні накази командирів на різних ділянках фронту поблизу с. Веселого Харківської області, а також на Донеччині - в районі м. Майорська й с. Новобахмутівки Покровського району.

Іншим засудженим є 33-річний мешканець тимчасово окупованого міста Сніжне на Донеччині. Навесні 2023 року він приєднався до 267-го стрілецького батальйону російських військ.

Після нетривалого курсу навчання на полігоні ворожого поплічника призначили кулеметником та направили на передову східного фронту.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Дії ворожого стрільця кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань).

Суд визнав їх винними та призначив обом 15 років тюрми.

У лютому реальні терміни ув’язнення, по 15 років, отримали п’ятеро зрадників, які перейшли на бік ворога і воювали проти України на східному фронті. Трьох зловмисників взяли у полон під час запеклих боїв під Авдіївкою у вересні 2023 року. Тоді українські захисники не тільки затримали фігурантів, але й відбили понад 10 атак російських військ. Ще двох полонили у ході боєзіткнень поблизу Мар’їнки на Донеччині.