Під тиском країн-партнерів уряд України вирішив закрити реєстр “Міжнародних спонсорів війни” на сайті НАЗК

Представники дипломатичного корпусу країн-партнерів направили числені звернення щодо відсутності нормативної бази для існування списку “Міжнародних спонсорів війни”. Тому було вирішено реалізувати переадресацію із відповідного реєстру на “Державний реєстр санкцій” РНБО.

На розширеному засіданні Кабінету Міністрів було розглянуто питання щодо санкційної політики держави та відповідного інформування, повідомив Урядовий портал 19 березня.

На засіданні були присутні Секретар РНБО Олексій Данілов, Голова СБУ Василь Малюк, Генеральний прокурор Андрій Костін, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик.

Також у засіданні взяли участь посли Італії, Японії, Австрії, Франції, Угорщини, Туреччини, тимчасово повірені у справах посольств США, Бельгії, Фінляндії, Греції та представництва ЄС в Україні. Також були представники посольств Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Німеччини та КНР.

Під час засідання було розглянуто питання функціонування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції сторінки “Міжнародні спонсори війни”.

Зокрема, було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку “Міжнародних спонсорів війни”. Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Крім того, Міністерством юстиції наголошено на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

Представниками РНБО серед іншого зазначено, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій.

В свою чергу у Національному агентстві з питань запобігання корупції погодились, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Після обговорення присутні погодилися з низкою пропозицій МЗС, Мін’юсту, Мінекономіки, РНБО, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, щодо необхідності передачі інформації, яка міститься на вищезгаданому сайті, до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання, в тому числі, визначення підстав для застосування санкцій до зазначених на даному ресурсі суб’єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО.

А також щодо переадресації Національним агентством з питань запобігання корупції користувачів зі сторінки “Міжнародні спонсори війни” на веб-сайт Ради національної безпеки і оборони України “Державний реєстр санкцій”. Це необхідно для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб’єктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.